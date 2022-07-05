"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

Движение в городе оценивается в 4 балла. Длина заторов составляет 160 километров.

Сохраняется сложная ситуация в связи с ремонтными работами на внешней стороне 85-го километра МКАД, там движение затруднено на 6 километров.

Также в связи с дорожными работами на внешней стороне 68-го километра МКАД наблюдается затор длиной в 11 километров.

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