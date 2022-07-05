"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла

Движение в городе оценивается в 3 балла. Длина заторов составляет 98 километров.

На данный момент в городе затрудняют движение дорожные работы на разных участках, а именно: на 85-м километре МКАД, по внешней стороне, проводятся дорожные работы, движение затруднено на 6 километров.

Также из-за дорожных работ придется простоять в заторе на внутренней стороне 32-го километра МКАД.

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