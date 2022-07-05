"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла.

В настоящее время затруднено движение в сторону центра на Ярославском шоссе, начиная от МКАД.

Свободно едет Рязанский проспект в направлении центра, небольшое скопление отмечается лишь перед улицей Вострухина.

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