"Утро": специалист ЦОДД рассказала о ситуации на дорогах столицы

К этой минуте движение в городе оценивается в 3 балла. Длина заторов составляет 112 километров.

Движение затруднено из-за ДТП на 34-м километре МКАД. Также на шоссе Энтузиастов, на пересечении с улицей Новогиреевской, в сторону области, столкнулись автомобиль и мотоцикл. Они перекрыли левый ряд. На месте работают оперативные службы.

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