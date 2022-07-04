"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

Столичный трафик оценили в 3 балла. Из-за аварии в левом ряду на Сущевском Валу тормозит поток на внутренней стороне ТТК от Савеловской эстакады. Там водители задержатся на 10 минут.

Проезд по Рязанскому проспекту в направлении центра затруднен, средняя скорость на магистрали не выше 25 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.