"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. В настоящее время есть затруднения движения на юге МКАД. Причина затора на внешней стороне – авария в правом ряду на 29-м километре.

Внутренняя сторона притормаживает от Липецкой улицы, скорость машин в плотном потоке не превышает 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.