"Утро": трафик в столице оценивается в 3 балла

Движение в городе оценивается в 3 балла. Длина заторов составляет 133 километра.

На Пятницком шоссе в сторону МКАД в районе дома 17 произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей в первой и частично второй полосе движения.

На проспекте Мира в сторону центра перед ТТК в левом ряду произошло ДТП, движение затруднено на 4 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.