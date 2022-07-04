"Утро": москвичам пообещали до 30 градусов в понедельник

В понедельник, 4 июля, в Московском регионе ожидается до 30 градусов тепла, вечером температура опустится до 24–26 градусов.

Порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозам синоптиков, составит 748 миллиметров ртутного столба.

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