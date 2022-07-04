"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. Медленно движутся водители Ярославское шоссе в направлении центра, начиная от МКАД. Средняя скорость потока до Северянинского путепровода не превышает 12 километров в час.



Затруднено движение на шоссе Энтузиастов в сторону центра на участке от Главной аллеи до Авиамоторной улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.