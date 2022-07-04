"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 0 баллов

ЦОДД оценил столичный трафик в 0 баллов. Однако, начиная с 07:00, скорости будут падать, а трафик расти.

Традиционно первые заторы появятся на Ярославском и шоссе Энтузиастов. В настоящее время уже наблюдаются затруднения на востоке города, а именно на 1-м километре МКАД.

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