"Утро": специалист ЦОДД рассказала о ситуации на дорогах столицы

Движение в городе оценивается в 2 балла. Длина заторов составляет 70 километров. Скорость на некоторых участках стала падать, а трафик расти.

Сохраняется затор на 1-м километре МКАД по внешней стороне, возникший из-за ДТП. Для проезда свободны 3 полосы движения.

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