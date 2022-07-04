"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла. Плотный поток наблюдается на Нижней Масловке на внешней стороне Третьего транспортного кольца. На внутренней в настоящее время движение посвободнее.

За 20 минут автомобилисты смогут добраться до Карачаровской эстакады на Рязанском проспекте. Средняя скорость на магистрали не превышает 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.