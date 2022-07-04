"Утро": москвичам рассказали о погоде 4 июля

В понедельник, 4 июля, в столичном регионе ожидается до 29–31 градуса днем и 24–26 вечером. Ветер будет 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет в норме и составит 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.