"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Авария в среднем ряду на внутренней стороне Третьего транспортного кольца задержит водителей на участке от улицы Автозаводская до Тульской эстакады на полчаса. Участникам движения сначала придется поменять полосы из-за ДТП, а потом из-за работ по замене асфальта.

Затор увеличился на 11-м километре МКАД. Из-за сломавшегося в левом ряду автомобиля возник затор до улицы Капотня. Преодоление этого участка займет больше 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.