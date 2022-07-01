"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 июля

В пятницу, 1 июля, столбики термометров в Москве поднимутся до 24 градусов днем. Вечером же температура воздуха опустится до 20 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. При этом в столице ожидается ясная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

