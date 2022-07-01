"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Движение в Москве оценивается в четыре балла. Общая длина заторов составляет 130 километров. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Павел Парфенов.

Затруднения возникнут на внутренней стороне МКАД – от шестого километра до пересечения с улицей Верхние Поля. Затор образовался и на Ярославском шоссе по направлению в центр. При этом трудности возникнут от улицы Федоскинской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

