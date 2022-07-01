"Утро": москвичей предупредили о возвращении жары

В субботу, 2 июля, в Москву вернется жара. Все из-за антициклона, который завис над столицей.

Температуры воздуха свыше 30 градусов продержатся в городе в течение четырех – пяти дней. Вместе с жарой синоптики предупредили и о риске возникновения пожаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

