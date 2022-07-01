"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Трафик на столичных дорогах специалисты ЦОДД оценили в 3 балла. Возникли сложности на развязке Алтуфьевского шоссе со Станционной улицей – там плотный затор.

Не обошлось без проблем на внешней стороне МКАД – от Долгопрудненского лесопарка до Пятницкого шоссе. Здесь водители могут потерять около 50 минут. Длина затора – 12 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.