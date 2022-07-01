"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 июля

В пятницу, 1 июля, температура воздуха в Москве достигнет 24 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до 20 градусов.

В городе будет ясная погода с ветром 5–8 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

