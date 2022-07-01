"Утро": ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в 1 балл

В настоящий момент движение в городе свободное и оценивается в один балл, сообщил главный специалист ЦОДД Денис Исаев. При этом он добавил, что с 07:00 трафик начнет расти.

По его словам, сейчас уже наблюдаются затруднения на внутренней стороне 14-го километра МКАД. Там затор составляет 3,5 километра. Затруднения есть и на внутренней стороне 27-го километра МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

