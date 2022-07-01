"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Интенсивность движения в городе оценивается в три балла. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Денис Исаев. По его словам, длина заторов составляет 93 километра.

Он отметил, что в настоящее время движение затрудненно на Северянинском путепроводе, где затор растянулся на пять километров. Трудности возникнут на внутренней стороне 32-го километра МКАД, на Третьем транспортном кольце в районе "Москвы Сити", на внешней стороне 85-го километра МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

