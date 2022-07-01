"Утро": столичным водителям рассказали о ситуации на дорогах города

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в один балл. При этом на некоторых участках Москвы уже образовались заторы.

Так, незначительные затруднения из-за дорожных работ возникнут на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Тульской эстакады. При этом на внутренней стороне 12-го километра МКАД уже образовался многокилометровый затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

