"Утро": москвичей предупредили о возвращении жары в город

В предстоящие выходные, 2 и 3 июля, в Москву вернется тридцатиградусная жара. Синоптики предупредили о высоком риске возникновения пожаров.

Сухая погода сохраняется, а температура в ближайшие дни будет расти, поэтому на природе рекомендовали не оставлять на солнце бутылки и другое стекло. Защищаться от солнца советуют и самим москвичам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

