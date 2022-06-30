"Утро": столичным водителям рассказали об обстановке на дорогах

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в пять баллов.

Серьезный затор образовался на Шоссе Энтузиастов от Новогиреевской улицы до Проспекта Буденного. При движении в сторону центра водителям придется сбросить скорость до 20 километров в час. Путь от Терлецкого лесопарка до Третьего транспортного кольца займет больше 30 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

