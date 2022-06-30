"Утро": москвичам пообещали комфортную погоду 30 июня

В четверг, 30 июня, температура воздуха в Москве составит 24 градуса днем и 19 градусов вечером. В городе ожидается переменная облачность.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 11 метров в секунду. Высокое атмосферное давление будет на уровне 751 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

