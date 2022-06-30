"Утро": ЦОДД оценил загруженность московских дорог в 5 баллов

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в пять баллов.

Движение затрудненно на Шоссе Энтузиастов из-за аварии в районе Измайловского лесопарка. Водителям там придется постоят около пяти километров или 50 минут. Трудности возникнут от Большого Купавенского проезда до улицы Авиамоторной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

