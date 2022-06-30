"Утро": в Москве ожидается рекордный рост температур

С пятницы, 1 июля, температура воздухе в Москве начнет подниматься. К выходным в столице ожидается рекордный рост.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 июля, столбики термометров поднимутся до 29 и 30 градусов соответственно. При этом в четверг, 30 июня, температура воздуха не поднимется выше 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

