"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 30 июня

В четверг, 30 июня, в Москве ожидается высокое атмосферное давление на уровне 751 миллиметра ртутного столба.

Температура воздуха в городе днем составит 24 градуса, а вечером – 19 градусов. В столице ожидается переменная облачность и ветер до 11 метров в секунду.

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