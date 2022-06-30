"Утро": в ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах

Трафик на столичных дорогах оценивается в три балла, сообщили главный специалист ЦОДД Анна Ушакова. По ее словам, длина заторов составляет 85 километров.

Движение на Северянинском путепроводе, внутренней стороне 14-го километра МКАД, внешней стороне 85-м километре МКАД затрудненно из-за проведения дорожных работ. Заторы растянулись на расстояния от четырех до восьми километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

