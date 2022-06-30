"Утро": ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в 2 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в два балла. При этом на некоторых участках уже есть заторы.

Трудности возникают на въезде в город на Ярославском шоссе. Длина затора там достигла шести километров. Около 30 минут придется потратить при движении по внутренней стороне МКАД от Рязанского проспекта до улицы Верхние поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

