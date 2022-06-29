"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Трафик на столичных дорогах оценили в 5 баллов. Общая длина заторов – 158 километров. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Алексей Сухов.

На внешней стороне Нижегородской эстакады произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение здесь затруднено на 1,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.