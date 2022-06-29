"Утро": движение в Москве оценили в 5 баллов

Столичным водителям показали обстановку на дорогах города. Московский трафик составил 5 баллов.

Плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте в районе станции метро "Текстильщики". Из-за аварий в правом и среднем рядах при движении в сторону центра водителям придется постоять в заторе от улицы Академика Сахарова.

Чтобы преодолеть участок дороги на внутренней стороне МКАД – от Кетчерской улицы до улицы Верхние поля, водители потратят 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.