"Утро": движение в Москве оценили в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили движение в Москве в 5 баллов. Общая длина столичных заторов – 188 километров. Возникли затруднения при движении на площади Серпуховской Заставы. Тут произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Движение затруднено на внешней стороне МКАД в районе 32-го километра. Там столкнулись два автомобиля. На место уже прибыли сотрудники ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.