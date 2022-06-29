"Утро": водителям рассказали о трафике на дорогах Москвы

Водителям рассказали о трафике на дорогах Москвы. Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. Из-за сломавшегося автомобиля "Газель" на Тульской эстакаде ТТК трудно проехать по внутренней стороне. Затруднения начались от Автозаводской улицы. Длина затора достигла отметки 4 километра.

На внутренней стороне МКАД плотный трафик возник от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов из-за аварии в правом ряду на 107-м километре автомагистрали. Преодоление этого участка займет около получаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.