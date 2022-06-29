"Утро": столичным водителям показали обстановку на дорогах города

На Большой Семеновской улице автомобили движутся свободно, однако с Измайловского шоссе начинаются затруднения.

Кроме того, заторы есть на Волоколамском шоссе в сторону центра и на внешней стороне 77-го километра МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

