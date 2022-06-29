"Утро": москвичам пообещали комфортную погоду 29 июня

В среду, 29 июня, столбики термометров в Москве поднимутся до 24 градусов днем. К вечеру же в столице ожидается 19 градусов.

В городе будет переменная облачность с ветром до 8 метров в секунду. Высокое атмосферное давление будет на уровне 753 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

