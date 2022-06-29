"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

В настоящий момент трафик на столичных дорогах оценивается в три балла. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Иван Бадиков.

По его словам, затруднение наблюдается на Аминьевском шоссе. Легковые автомобили столкнулись на съезде на Можайское шоссе в единственной полосе движения. Кроме того, ДТП произошло и на внешней стороне 75-го километра МКАД. Из-за столкновения оказался занят левый ряд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

