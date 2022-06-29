"Утро": водителям рассказали о трафике на дорогах Москвы

Трафик на столичных дорогах оценивается в два балла. Движение свободное на шоссе Энтузиастов.

При этом некоторые затруднения есть у одноименной станции метро. Заторы уже зафиксировали на МКАД, ТТК и на Бульварном кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

