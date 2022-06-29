"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 июня

В среду, 29 июня, в Москве ожидается переменная облачность. Температура воздуха поднимется до 24 градусов днем. Вечером же столбики термометров опустятся до 19 градусов.

При этом в столице будет дуть ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет высокое и составит 753 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

