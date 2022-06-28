"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 189 километров.



На проспекте Вернадского в сторону центра обнаружен неисправный автомобиль в среднем ряду. Движение затруднено от Ленинского проспекта. Участники движения вынуждены перестраиваться в другие ряды, тем самым притормаживая поток.

На улице Новая Башиловка, не доезжая до съезда на Петровско-Разумовскую аллею, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Из-за большого потока транспорта в утренний час пик затор растянулся и начинается от Русаковской эстакады.

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