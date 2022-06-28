"Утро": трафик на столичных дорогах оценили в 5 баллов

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 5 баллов. На шоссе Энтузиастов есть места с серьезными затруднениями при движении в сторону центра.

Много машин скопилось перед Большим Купавенским проездом и стоит участок от улицы Главная аллея до Проспекта Буденного. Водителям придется на 25 минут там задержаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.