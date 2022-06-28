"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 28 июня

Во вторник, 28 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 26 градусов тепла. Вечером температура составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.