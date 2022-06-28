"Утро": сотрудник ЦОДД сообщил, что столичный трафик оценивается в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов сообщил, что движение в городе оценивается в 5 балла. Общая длина заторов – 213 километров.

Низкие скорости фиксируются в направлении улицы Сущевский Вал по ТТК. Затор растянулась на 2,5 километра. Также неисправный автомобиль на Автозаводской улице осложняет движение на один километр на ТТК.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.