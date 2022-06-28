"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. Трудно въехать в город на Волоколамском шоссе. Из-за ДТП машины стали скапливаться уже за МКАД.

Далее постоите в заторе перед Тушинским тоннелем, двигаясь в сторону центра. На путь до Третьего транспортного кольца потратите 20 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.