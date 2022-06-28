"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 июня

Во вторник, 28 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.