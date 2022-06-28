"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. Основные затруднения водители встретят в этот час на кольцевых магистралях.

Так, на внешней стороне МКАД формируется затор от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Для движения свободны три полосы из пяти. На этот путь потратите больше 15 минут. Дальше длина затруднений будет только расти. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.