"Утро": специалист ЦОДД рассказал о затруднениях на московских дорогах

Специалист ЦОДД рассказал о затруднениях на дорогах столицы. На внутренней стороне МКАД, на 59 километре, произошло столкновение четырех автомобилей в среднем ряду. Из-за ДТП затор достиг отметки в пять километров.

Еще одно ДТП стало причиной затора на Липецкой улице. На Липецком путепроводе во второй и третьей полосах столкнулись два легковых автомобиля. Движение в направлении центра здесь затруднено на 1,5 километра.

Общая длина заторов в столице составила 110 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.