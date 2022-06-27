"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла в столице

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. На внешней стороне Садового кольца возникло затруднение в районе Большой Сухаревской площади. Оно задержит участников движения на участке от проспекта Академика Сахарова до Самотечной улицы на 10 минут.

Также сформировался затор из-за ДТП в среднем ряду на внутренней стороне на 59-м километре МКАД. Преодоление этого участка займет 25 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.