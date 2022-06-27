"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 27 июня

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 27 июня, на отметке 751 миллиметр ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 45%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 32 градуса тепла. Вечером температура составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.