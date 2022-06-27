"Утро": ЦОДД оценил загруженность столичного трафика в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко сообщил, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 120 километров.

На 3-м километре МКАД обнаружен неисправный фургон с установленным позади знаком аварийной остановки. Водитель меняет колесо и помочь ему остановился еще один автомобилист. Движение там затруднено на 1,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.